Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас сменил имидж, покрасив волосы в блонд

Карлос Алькарас сменил имидж, покрасив волосы в блонд
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас сменил имидж после победы на Открытом чемпионате США — 2025. Теннисист покрасил волосы в белый цвет.

Фото: victorbarbers5

Фото: victorbarbers5

Фотографиями с новой причёской Алькараса поделился его барбер — Виктор. Напомним, перед US Open — 2025 Алькарас постригся налысо. Выйдя в финал, испанец пообещал, что кардинально сменит имидж в случае победы на турнире.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.

Материалы по теме
Алькарас первым в своём поколении преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Истории
Алькарас первым в своём поколении преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android