Карлос Алькарас сменил имидж, покрасив волосы в блонд

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас сменил имидж после победы на Открытом чемпионате США — 2025. Теннисист покрасил волосы в белый цвет.

Фото: victorbarbers5

Фото: victorbarbers5

Фотографиями с новой причёской Алькараса поделился его барбер — Виктор. Напомним, перед US Open — 2025 Алькарас постригся налысо. Выйдя в финал, испанец пообещал, что кардинально сменит имидж в случае победы на турнире.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.