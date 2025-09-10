Калинская отреагировала на слова Шараповой о сотрудничестве с брендом Nike

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как складывается заработок спортсменов, сотрудничающих с популярным брендом Nike.

— Маша Шарапова недавно в интервью сказала, что на Nike зарабатывает только тот, кто стоит в топ-10. Это правда?

— Конечно. Всё зависит от бонусов, как далеко ты проходишь на турнирах, твой рейтинг. Понятно, многие хотят контракт с Nike, но чтобы зарабатывать с ним, надо показывать результаты, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).