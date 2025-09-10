Фелисьяно Лопес — о финале US Open: в отдельных эпизодах на корте витала настоящая магия

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился мнением о финале Открытого чемпионата США — 2025 между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«В движении Карлос сумел контратаковать своими ударами с правой руки, застигая соперника врасплох. При первой же возможности он шёл к сетке и тем самым также доставлял Яннику Синнеру серьёзные неудобства. Его энергия и решимость с самого начала матча тоже стали ключевыми факторами. В отдельных эпизодах на корте витала настоящая магия», — приводит слова Лопеса The Tennis Gazette.

Карлос Алькарас во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).