«Это моя малышка». Соболенко выложила фото с трофеем US Open — 2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фото с трофеем Открытого чемпионата США — 2025.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«Это моя малышка, она культовая», — подписала Соболенко фото, опубликованное на личной странице в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 Соболенко в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.