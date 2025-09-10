Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Гвадалахаре

В ночь с 9 на 10 сентября мск в на женском хардовом турнире серии WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился матч первого круга в одиночной сетке между 65-й ракеткой мира российской теннисисткой Полиной Кудерметовой и 155-й в мировом рейтинге Мариной Стакушич из Канады. Стакушич выиграла встречу в трёх партиях — 3:6, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Кудерметова выполнила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Стакушич трижды подала навылет при 14 двойных ошибках и выиграла восемь брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

По ходу проигранной второй партии Полина Кудерметова выигрывала со счётом 4:0 и 5:1.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Марина Стакушич сыграет с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, посеянной под третьим номером.