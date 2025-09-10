Скидки
Полина Кудерметова — Марина Стакушич, результат матча 10 сентября 2025, счет 1:2, 1-й круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября мск в на женском хардовом турнире серии WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился матч первого круга в одиночной сетке между 65-й ракеткой мира российской теннисисткой Полиной Кудерметовой и 155-й в мировом рейтинге Мариной Стакушич из Канады. Стакушич выиграла встречу в трёх партиях — 3:6, 7:5, 6:4.

Гвадалахара. 1-й круг
09 сентября 2025, вторник. 22:10 МСК
Полина Кудерметова
65
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
3 		7 6
         
Марина Стакушич
155
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Кудерметова выполнила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Стакушич трижды подала навылет при 14 двойных ошибках и выиграла восемь брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

По ходу проигранной второй партии Полина Кудерметова выигрывала со счётом 4:0 и 5:1.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Марина Стакушич сыграет с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, посеянной под третьим номером.

