Камилла Рахимова уступила Камиле Осорио в первом круге «пятисотника» в Гвадалахаре
В ночь с 9 на 10 сентября мск в на женском хардовом турнире серии WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился матч первого круга в одиночной сетке между 76-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 69-й в мировом рейтинге Камилой Осорио из Колумбии (восьмой посев). Осорио выиграла встречу в двух сетах — 7:5, 7:5.
Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2025, среда. 03:50 МСК
69
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
76
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Рахимова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Осорио четырежды подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.
