Камилла Рахимова уступила Камиле Осорио в первом круге «пятисотника» в Гвадалахаре

В ночь с 9 на 10 сентября мск в на женском хардовом турнире серии WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился матч первого круга в одиночной сетке между 76-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 69-й в мировом рейтинге Камилой Осорио из Колумбии (восьмой посев). Осорио выиграла встречу в двух сетах — 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Рахимова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Осорио четырежды подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.