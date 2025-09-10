Скидки
Теннис

Камила Осорио — Камилла Рахимова, результат матча 10 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Камилла Рахимова уступила Камиле Осорио в первом круге «пятисотника» в Гвадалахаре
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября мск в на женском хардовом турнире серии WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре завершился матч первого круга в одиночной сетке между 76-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 69-й в мировом рейтинге Камилой Осорио из Колумбии (восьмой посев). Осорио выиграла встречу в двух сетах — 7:5, 7:5.

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2025, среда. 03:50 МСК
Камила Осорио
69
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Камилла Рахимова
76
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Рахимова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Осорио четырежды подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.

