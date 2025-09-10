Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу с 9 на 10 сентября

9 сентября и в ночь на 10 сентября мск продолжились соревнования в основной сетки хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) с 9 на 10 сентября. 1-й круг:

Анна Роджерс (США) — Панна Удварди (Венгрия, 8) — 0:2 (2:6, 3:6);

Луйза Фуллана (Бразилия) — Рената Сарасуа (Мексика, 5) — 0:2 (2:6, 1:6);

Франческа Джонс (Великобритания, 6) — Лина Глушко (Израиль) — 2:1 (4:6, 6:2, 6:3);

Элизабет Мандлик (США) — Лаура Пигосси (Бразилия) — 1:2 (6:2, 3:6, 4:6);

Ясмин Мансури (Франция) — Александра Эала (Филиппины, 3) — 0:2 (0:6, 2:6);

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — Мирьяна Тона (Италия) — 2:0 (6:1, 6:1).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

