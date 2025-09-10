Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре с 9 на 10 сентября

В ночь с 9 на 10 сентября мск продолжился розыгрыш основной сетки хардового турнира категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) с 9 на 10 сентября. 1-й круг

Полина Кудерметова (Россия) — Марина Стакушич (Канада) — 1:2 (6:3, 5:7, 4:6);

Зейнеп Сёнмез (Турция) — Татьяна Мария (Германия, 6) — 0:2 (4:6, 2:6);

Мартина Тревизан (Италия) — Ребекка Марино (Канада) — 0:2 (2:6, 3:6);

Мария Саккари (Греция) — Эльза Жакемо (Франция) — 0:2 (2:6, 0:6);

Сторм Хантер (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия) — 2:1 (7:6 (7:5), 4:6, 6:3);

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Магда Линетт (Польша, 5) — 1:0 (6:0, отказ);

Камила Осорио (Колумбия, 8) — Камилла Рахимова (Россия) — 2:0 (7:5, 7:5);

Слоан Стивенс (США) — Лукреция Стефанини (Италия) — 0:1 (4:6, 5:3), матч недоигран.