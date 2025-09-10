Борис Беккер: Синнер впервые застрял на месте со своей игрой. Он теперь предсказуем

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о результатах испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера после финала US Open — 2025. Карлос обыграл Янника со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Я человек, который всегда чувствует необходимость говорить правду. Поэтому я был немного разочарован. Ожидал большего. Но, конечно, я не был разочарован в Алькарасе, потому что он действительно многому научился. Сегодня он играет в теннис лучше, чем год назад. У него больше разнообразия, он меняет темп. И я думаю, что Синнер впервые застрял на месте со своей игрой. Синнер теперь предсказуем, ты точно знаешь, что с ним произойдёт. И это не так уж плохо, что я так его оцениваю. Худшее для него то, что Алькарас смотрит на это именно так», — приводит слова Беккера Sportskeeda.