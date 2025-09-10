«Непревзойдённое мастерство». В Louis Vuitton поздравили Алькараса с победой на US Open

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас получил поздравления от модного дома Louis Vuitton после своей победы на US Open — 2025. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Спортсмен является амбассадором модного дома с 2023 года.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
«Победа путешествует в Louis Vuitton. Дом аплодирует послу Дома Карлосу Алькарасу за победу в Нью-Йорке, свидетельствующую о его непревзойдённом мастерстве на корте», — написала пресс-служба компании на странице в соцсетях.
Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).
- 10 сентября 2025
-
10:24
-
09:54
-
09:53
-
09:42
-
09:24
-
09:13
-
06:40
-
05:54
-
02:15
-
00:54
-
00:53
-
00:40
-
00:27
-
00:11
- 9 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:28
-
23:16
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
21:19
-
21:10
-
20:59
-
20:56
-
20:48