«Непревзойдённое мастерство». В Louis Vuitton поздравили Алькараса с победой на US Open

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас получил поздравления от модного дома Louis Vuitton после своей победы на US Open — 2025. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Спортсмен является амбассадором модного дома с 2023 года.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Победа путешествует в Louis Vuitton. Дом аплодирует послу Дома Карлосу Алькарасу за победу в Нью-Йорке, свидетельствующую о его непревзойдённом мастерстве на корте», — написала пресс-служба компании на странице в соцсетях.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).

