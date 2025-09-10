Скидки
Теннис

Сотрудница US Open раскритиковала Макинроя после неуместного комментария в эфире

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой во время четвертьфинального матча Новака Джоковича и Тейлора Фрица на US Open — 2025, увидев на экране пожилую женщину из персонала, сказал: «Спасибо, бабушка» и «Для своего возраста она в хорошей форме». После того как её личность установили, Сьюзан Перкинс, отреагировала на насмешки Макинроя.

«Я хотела бы сказать Джону Макинрою, что его комментарии показались мне пренебрежительными и обидными, а не смешными. Я просто выполняла свою работу, передавая ракетку игроку. Его работа — комментировать игроков, а не других людей на корте. Одно — пошутить, другое — стереотипизировать кого-то по возрасту. Я работаю на US Open уже много лет и всё это время с гордостью и профессионализмом поддерживала этот спорт, но эти комментарии заставили меня почувствовать себя невидимой и осмеянной. Я люблю теннис и отказываюсь от двух недель отпуска в августе, чтобы работать там. Мне нравился каждый момент этой работы до этого года. После комментариев Макинроя я даже не хотела выходить на корт из страха, что он сделает ещё какие-то обидные замечания обо мне», — приводит слова Перкинс Sportskeeda.

