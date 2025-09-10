Матч Кубка Дэвиса между Израилем и Канадой пройдёт без зрителей из-за угрозы безопасности

Федерация тенниса Канады приняла решение провести матчевую встречу Кубка Дэвиса — 2025 с Израилем без зрителей по соображениям безопасности.

Матч состоится с 12 по 13 сентября в канадском Галифаксе. Канада и Израиль оспорят путёвку в квалификацию Мировой группы в 2025-м.

«Tennis Canada приняла меры в связи с растущими опасениями по поводу безопасности. Информация, полученная от местных властей и служб национальной безопасности, в сочетании с нарушениями, наблюдавшимися на других недавних мероприятиях как в Канаде, так и за рубежом, указывала на риск серьёзных сбоев в проведении этого мероприятия», — говорится в пресс-релизе.