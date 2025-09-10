Арина Соболенко назвала свой любимый матч в 2025 году, помимо финала US Open
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» лучшим её матчем в сезоне. Счёт — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Победа над Игой в полуфинале «Ролан Гаррос», турнире, который она выиграла три раза подряд и четыре раза всего. Я бы оценила это как номер один. Она — королева грунта, и эта победа дала мне огромную уверенность, хотя после этого я и проиграла в финале», — приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.
В этом сезоне Арина Соболенко стала победительницей турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также на US Open.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
11:17
-
10:54
-
10:45
-
10:26
-
10:24
-
09:54
-
09:53
-
09:42
-
09:24
-
09:13
-
06:40
-
05:54
-
02:15
-
00:54
-
00:53
-
00:40
-
00:27
-
00:11
- 9 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:28
-
23:16
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
21:19