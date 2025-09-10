Скидки
Теннис

Арина Соболенко назвала свой любимый матч в 2025 году, помимо финала US Open

Арина Соболенко назвала свой любимый матч в 2025 году, помимо финала US Open
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» лучшим её матчем в сезоне. Счёт — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Победа над Игой в полуфинале «Ролан Гаррос», турнире, который она выиграла три раза подряд и четыре раза всего. Я бы оценила это как номер один. Она — королева грунта, и эта победа дала мне огромную уверенность, хотя после этого я и проиграла в финале», — приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.

В этом сезоне Арина Соболенко стала победительницей турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также на US Open.

