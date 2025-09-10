Арина Соболенко назвала свой любимый матч в 2025 году, помимо финала US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» лучшим её матчем в сезоне. Счёт — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

«Победа над Игой в полуфинале «Ролан Гаррос», турнире, который она выиграла три раза подряд и четыре раза всего. Я бы оценила это как номер один. Она — королева грунта, и эта победа дала мне огромную уверенность, хотя после этого я и проиграла в финале», — приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.

В этом сезоне Арина Соболенко стала победительницей турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также на US Open.