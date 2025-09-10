Скидки
Главная Теннис Новости

Муратоглу — о US Open: был ли Алькарас слишком силён или Синнер не в лучшей форме?

Муратоглу — о US Open: был ли Алькарас слишком силён или Синнер не в лучшей форме?
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Был ли Карлос Алькарас просто слишком силён или Янник Синнер не был в лучшей форме? У меня есть один ответ: и то, и другое. Если посмотреть на последние три финала турниров «Большого шлема», то только «Ролан Гаррос» — единственный, где оба игрока сыграли на 100% своего уровня.

На Уимблдоне Янник играл на очень высоком уровне, но Карлос был далёк от своего. На US Open именно Карлос показал исключительную игру, в то время как Янник явно был не в лучшей форме. Как я всегда говорю: поражение — не проблема, если из него извлекаешь уроки. С этой точки зрения, поражение на Уимблдоне стало для испанца поворотным моментом, звонком. Он определил три приоритетных задачи: улучшить подачу, добавить ещё больше разнообразия и изменить свой настрой», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

