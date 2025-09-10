Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко и Швёнтек — первые, кто одержал более 50 побед три сезона подряд с 2006 года

Соболенко и Швёнтек — первые, кто одержал более 50 побед три сезона подряд с 2006 года
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестикратная победительница мэйджоров Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стали первой парой, которая одержала более 50 побед на уровне WTA в три сезона подряд с момента Амели Моресмо и Марии Шараповой в период с 2004 по 2006 год.

На счету Соболенко 55 побед в 2023 году, 56 в 2024-м и 57 в 2025-м. У Швёнтек — 68 побед в 2023 году, 59 в 2024-м и 53 в 2025-м. В этом сезоне Арина стала победительницей турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также на US Open. Ига завоевала титулы в Цинциннати и на Уимблдоне.

Материалы по теме
Арина Соболенко назвала свой любимый матч в 2025 году, помимо финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android