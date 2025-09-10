Соболенко и Швёнтек — первые, кто одержал более 50 побед три сезона подряд с 2006 года

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестикратная победительница мэйджоров Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стали первой парой, которая одержала более 50 побед на уровне WTA в три сезона подряд с момента Амели Моресмо и Марии Шараповой в период с 2004 по 2006 год.

На счету Соболенко 55 побед в 2023 году, 56 в 2024-м и 57 в 2025-м. У Швёнтек — 68 побед в 2023 году, 59 в 2024-м и 53 в 2025-м. В этом сезоне Арина стала победительницей турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также на US Open. Ига завоевала титулы в Цинциннати и на Уимблдоне.