Стаббс — об Анисимовой на US Open: не понравились её слова, что она недостаточно боролась

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о поражении американской теннисистки Аманды Анисимовой в финале US Open — 2025. Аманда проиграла лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Мне не понравились её слова, что, по её мнению, она недостаточно боролась. Я с этим не согласна.Думаю, она справилась с этим как могла. Финал Уимблдона и финал Открытого чемпионата США — ей ещё многое предстоит узнать. Если вспомнить тот финальный матч, то первый гейм был просто потрясающим. У Анисимовой было несколько брейк-пойнтов. Кажется, она даже вела в том гейме 0:30. Если бы она взяла подачу и повела 1-0, я думаю, мы бы увидели совершенно другую Аманду. Я думаю, что был бы совсем другой исход. У Аманды есть положительный баланс побед над Соболенко, и она уже побеждала её на Уимблдоне. Понимаю, что полуфинал и финал — разные вещи, но этот брейк подачи был бы очень важен. Вместо этого она проигрывает гейм, потом теряет свою подачу, и счёт становится 0-2.

Не говорите мне, что финал Уимблдона не всплывал у неё в голове, когда она отставала 0:2 перед 20 тысячами зрителей, которые, вероятно, заплатили по $ 10 тыс. за билет, чтобы поддержать её. Если бы она сделала брейк и вышла вперёд, я думаю, мы увидели бы совсем другую Аманду. Тогда был бы совершенно иной возможный исход. Но надеюсь, что Аманда выйдет из этого с уроками, усвоенными на будущее», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.