Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик: Алькарасу не нужно становиться ещё известнее. Харизма просто выскакивает из него

Роддик: Алькарасу не нужно становиться ещё известнее. Харизма просто выскакивает из него
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о популярности Карлоса Алькараса после его победы на Открытом чемпионате США — 2025.

«Я много занимался общением с прессой на следующий день после победы на US Open. Карлосу Алькарасу не нужно ничего делать. Ему не нужно становиться ещё более известным. Все его любят. Харизма просто выскакивает из него.

Можно выдержать 10-часовой день публичности, но это будет сказываться на следующих трёх месяцах. В конце года он не очень хорошо играет в помещении, на Итоговом турнире. Четыре месяца не будет турниров «Большого шлема». Следующие три месяца будут беспокойными для Карлоса Алькараса», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
Роддик: был ли это лучший турнир в жизни Алькараса? Это и безумно, и пугающе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android