Роддик: Алькарасу не нужно становиться ещё известнее. Харизма просто выскакивает из него

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о популярности Карлоса Алькараса после его победы на Открытом чемпионате США — 2025.

«Я много занимался общением с прессой на следующий день после победы на US Open. Карлосу Алькарасу не нужно ничего делать. Ему не нужно становиться ещё более известным. Все его любят. Харизма просто выскакивает из него.

Можно выдержать 10-часовой день публичности, но это будет сказываться на следующих трёх месяцах. В конце года он не очень хорошо играет в помещении, на Итоговом турнире. Четыре месяца не будет турниров «Большого шлема». Следующие три месяца будут беспокойными для Карлоса Алькараса», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.