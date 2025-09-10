Алькарас — о Синнере: это особое соперничество — делить ТБШ и бороться за важные титулы

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался о соперничестве с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером.

«Для меня это здорово. Мы каждый раз выкладываемся на полную. Мои тренировки сосредоточены исключительно на том, чтобы понять, как я могу улучшить свою игру, чтобы победить Янника. Поэтому считаю, что это особое соперничество — делить между собой «Большие шлемы» и бороться за важные титулы», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.