Карлос Алькарас — единственный в 2025 году, кто набрал более 1000 виннерсов на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал единственным игроком в 2025 году, который набрал более 1000 виннерсов на мэйджорах в мужском одиночном разряде. На счету Карлоса 1035 виннерсов. Об этом сообщает OptaAce.

Вторым по этому показателю является итальянец Янник Синнер (877), далее идут серб Новак Джокович (859) и американцы Бен Шелтон (695) и Тейлор Фриц (618).

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.

