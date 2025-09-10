«Не ожидал, что матч будет односторонним». Роддик — о финале US Open Синнер — Алькарас

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о ходе финала US Open — 2025, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера.

«Я не ожидал, что матч будет односторонним. У этих двоих, когда они играют друг против друга, невероятно узкий запас прочности. Они используют малейшие шансы. Я никогда не видел, чтобы кто-то бил по мячу так сильно, как Синнер в последнем гейме. Карлос просто держался и сделал невероятную подачу на матчболе.

На этом всё не закончится. Они продолжат бороться, и тренеры, работающие за кулисами, делают это противостояние ещё более захватывающим», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.