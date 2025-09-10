Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: Ферреро и Кэхилл — великие умы тенниса, они знают, как подготовить подопечных

Джокович: Ферреро и Кэхилл — великие умы тенниса, они знают, как подготовить подопечных
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как сильно такие наставники, как Хуан-Карлос Ферреро и Даррен Кэхилл, влияют на успехи нового поколения теннисистов. Ферреро работает с испанцем Карлосом Алькарасом, а Кэхилл — с итальянцем Янником Синнером.

«Это их команда. У каждого есть тренеры, которые выигрывали «Большие шлемы» как игроки и как тренеры. Ферреро и Даррен Кэхилл — великие умы тенниса, люди с огромным опытом, которые точно знают, как подготовить своих подопечных. Я уверен, что они тоже многому научились у нас, наблюдая, как мы играли и как подходили к восстановлению и планированию.

Не уверен, что мы играли намного больше, чем они; разница в формате и продолжительности турниров. Большую часть нашей карьеры «Мастерсы» длились семь дней. Это было совсем иначе. Мы играли много матчей подряд, но всё сжималось в одну неделю, а потом сразу переходили к следующему турниру. Сегодня события стали длиннее, почти вдвое. С этой точки зрения это логично.

Если бы я был в их возрасте сегодня и играл полный календарь, вероятно, тоже пропускал бы некоторые крупные турниры, потому что невозможно сыграть всё и оставаться свежим к «Большим шлемам», которые самое важное. Судя по тому, что я вижу, они много этим управляют, и результаты это подтверждают», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

Материалы по теме
Жюстин Энен: сейчас Джокович — третий в мире, и его это устраивает
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android