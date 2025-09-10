Скидки
Арина Соболенко показала свой насыщенный день общения со СМИ после победы на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видеоролик с фрагментами своего дня, посвящённого общению с американской прессой в Нью-Йорке.

В понедельник, 8 сентября, Соболенко посетила несколько телевизионных шоу, а также дала не одно интервью после своей победы на US Open — 2025.

В финале Открытого чемпионата США Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

