Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг — 2025

С 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне пройдёт финальная часть женского теннисного командного турнира Кубок Билли Джин Кинг — 2025. Соревнования пропустят чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака, олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь и победительница Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз.

Место Радукану займёт Франческа Джонс, Осаки – Нао Хибино, Циньвэнь – Ван Синьюй, Киз – Маккартни Кесслер.

В четвертьфинале сборная Великобритании сыграет с представительницами Японии, Китай встретится с Италией, США с Казахстаном, а Испания с Украиной. Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.

