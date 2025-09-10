Мария Шарапова поделилась фотографией с Дэвидом Бекхэмом

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом на личной странице в социальных сетях.

Шарапова и Бекхэм встретились на мероприятии производителя пива Stella Artois, амбассадорами которого оба являются.

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». Также англичанин выступал за «Реал», «Милан» и «ПСЖ».