Теннис

Елена Рыбакина приехала в Алма-Ату и посетила теннисный центр

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приехала в Алма-Ату (Казахстан). В рамках своего визита спортсменка посетила теннисный центр, в котором встретилась с юными теннисистами и провела небольшой мастер-класс.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

На US Open — 2025 Елена Рыбакина дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала она потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Вондроушова снялась с четвертьфинала с белоруской Ариной Соболенко из-за травмы.

С 16 по 21 сентября Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана.

Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг — 2025
