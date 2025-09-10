Таунсенд — об Остапенко: надо проявлять снисходительность. Но я не терплю неуважения

Первая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала, как относится к латвийской теннисистке Елене Остапенко после её извинений за скандальные слова на Открытом чемпионате США — 2025.

«Дело в том, что у меня есть сострадание и понимание. Знаю, что это не её родной язык, и я это сказала: не думаю, что она действительно понимает слова, которые произнесла, и что они значат для нас, нашей культуры и того, где мы находимся в Америке. Она не осознаёт масштабы значения этих слов и тяжесть, которую они несут.

Но были вещи, которые произошли после, и я просто подумала: хорошо, возможно, это не самая искренняя реакция, но как человек я просто говорю, что понимаю, и надо проявлять снисходительность там, где это заслужено. Но, как я уже говорила, не терплю неуважения. Особенно когда я отношусь к тебе с уважением и спортивным духом и отдаю честь спорту, не проявляй ко мне неуважение», — сказала Таунсенд в интервью CBS Mornings.