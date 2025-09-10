«Я всегда был таким». Алькарас отреагировал на слова Тони Надаля о своей игре

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас оценил похвалу в свою сторону от известного тренера Тони Надаля.

— Ваш теннис, безусловно, образцовый. Тони Надаль говорит, что вы способны на всё и делаете всё хорошо. И всё же он не из тех, кто раздаёт комплименты без повода. Что думаете?

— Это мой стиль, мне нравится так играть. Я всегда был таким, с самого детства. Думаю, я могу делать на корте многое, много разных ударов, от укороченного до кручёного мяча. Более того, я всё больше доволен своей физической формой, потому что она придаёт мне уверенности, — приводит слова Алькараса We love tennis.