Теннис

Лоис Буассон пригласила в команду бывшего тренера Шнайдер и Касаткиной

Комментарии

47-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон пригласила в команду испанского тренера Карлоса Мартинеса. Об этом сообщает Lequipe. В прошлом месяце специалист завершил сотрудничество с россиянкой Дианой Шнайдер.

«Критерии Лоис в первую очередь касались опыта в женском теннисе высшего уровня, знания тура, работы с игроками из топ-10, мотивации полностью посвятить себя делу, путешествовать, а затем найти человека с видением, который поможет ей двигаться в правильном направлении», — приводит слова агента Буассон Жонатана Дасниера де Вейжи Lequipe.

Ранее Мартинес работал ещё с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Со всеми нашими спортсменками он начал сотрудничество в сложный период их карьеры и неизменно добивался результатов.

В этом сезоне Лоис Буассон стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия), а также вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где уступила американке Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6.

Комментарии
