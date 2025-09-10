Скидки
Рыбакина: теннисистам важно уделять время учёбе, стараться успевать всё

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила влияние родителей на юных игроков, а также отметила важность учёбы для спортсменов.

«Думаю, что самое главное — получать удовольствие. Зачастую бывает, что родители хотят, чтобы ребёнок играл. Мне кажется, здесь важнее желание самого ребёнка. Важно и не забывать про учёбу. Да, мы спортсмены, нужно много работать. Но важно уделять время учёбе, стараться успевать всё. В более старшем возрасте важно найти хорошего тренера. Всё должно идти поэтапно, пропускать учёбу не стоит», — приводит слова Рыбакиной sport.kz.

