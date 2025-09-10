Соболенко и Швёнтек повторили достижение Квитовой и Радваньской на Итоговом турнире WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестикратная победительница мэйджоров из Польши Ига Швёнтек, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга, выступают на Итоговом чемпионате WTA пять лет подряд. Они стали первой парой с момента, когда это сделали Петра Квитова и Агнешка Радваньска с 2011 по 2015 год.

Ига Швёнтек стала чемпионкой Итогового турнира WTA в 2023 году. Тогда в финале она обыграла американку Джессику Пегулу. Арина Соболенко не выигрывала эти соревнования. Её лучший результат — финал в 2022 году. Она уступила француженке Каролин Гарсии (6:7 (4:7), 4:6).