Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко и Швёнтек повторили достижение Квитовой и Радваньской на Итоговом турнире WTA

Соболенко и Швёнтек повторили достижение Квитовой и Радваньской на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестикратная победительница мэйджоров из Польши Ига Швёнтек, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга, выступают на Итоговом чемпионате WTA пять лет подряд. Они стали первой парой с момента, когда это сделали Петра Квитова и Агнешка Радваньска с 2011 по 2015 год.

Ига Швёнтек стала чемпионкой Итогового турнира WTA в 2023 году. Тогда в финале она обыграла американку Джессику Пегулу. Арина Соболенко не выигрывала эти соревнования. Её лучший результат — финал в 2022 году. Она уступила француженке Каролин Гарсии (6:7 (4:7), 4:6).

Материалы по теме
Видео
Арина Соболенко показала свой насыщенный день общения со СМИ после победы на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android