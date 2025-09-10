«Не хватает такой еды». Елена Рыбакина — о своём любимом казахстанском блюде

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о своём любимом национальном блюде, а также рассказала о своих пищевых привычках.

«Бублик сказал, что любит баурсаки? Я бы тоже сказала, что предпочитаю баурсаки. Мясо ем достаточно редко, а молочные продукты вообще не ем. Поэтому баурсаки, так сказать, самая приемлемая еда. В целом не хватает такой еды — на турнирах её не увидишь, ни в Европе, ни в Америке», — приводит слова Рыбакиной sport.kz.

С 16 по 21 сентября Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана.