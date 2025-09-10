Скидки
Ллейтон Хьюитт получил дисквалификацию и штраф за оскорбительное поведение

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) отстранило капитана сборной Австралии по теннису на Кубке Дэвиса Ллейтона Хьюитта на две недели после решения независимого трибунала в рамках Антидопинговой программы по теннису (TADP). Хьюитт также был оштрафован на 30 000 австралийских долларов.

6 января 2025 года Хьюитту было предъявлено обвинение в нарушении статьи за оскорбительное поведение по отношению к сотруднику службы допинг-контроля после того, как он толкнул 60-летнего волонтёра антидопинговой службы в конце полуфинального матча Кубка Дэвиса против Италии в Малаге, в ноябре 2024 года. Хьюитт отрицал обвинение, ссылаясь на самооборону. Однако его поведение признали «неразумным и несоразмерным».

В период отстранения Хьюитт не может принимать участия в любой деятельности, связанной с теннисом, включая тренерскую, наставническую, игровую, капитанскую и другие сопутствующие функции.

