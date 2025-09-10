Елена Рыбакина высказалась о плотном графике WTA-тура

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что не имеет много свободного времени во время турниров из-за загруженного графика.

«Обычно после любого турнира, неважно выиграл ты или проиграл, если на следующей неделе стоит турнир, то есть один-два дня отдыха максимум. Восстановительные процедуры занимают время. Выходим в город, смотрим достопримечательности, ужин, если есть возможность. Не могу сказать, что у нас много свободного времени», — приводит слова Рыбакиной sport.kz.

С 16 по 21 сентября Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана.