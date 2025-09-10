Мартина Навратилова: Алькарас не чувствует давление в матчах с Синнером

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова после финала Открытого чемпионата США — 2025 высказалась о соперничестве испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Алькарас показывает лучшее в самый важный момент. Думаю, он не чувствует давление в матчах с Синнером, потому что знает, что должен играть хорошо, и если проиграет, то с этим вполне смирится. У Карлоса игра чуть более универсальная, чем у Янника, и когда всё получается, он практически непобедим. Цифры не лгут, Алькарас был лучше во всех аспектах», — приводит слова Навратиловой Corriere dello Sport.