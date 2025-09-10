Скидки
Патрик Муратоглу: Алькарас играет, как Федерер, но на более высоком уровне

Патрик Муратоглу: Алькарас играет, как Федерер, но на более высоком уровне
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу считает, что испанец Карлос Алькарас играет в теннис, похожий на стиль швейцарца Роджера Федерера, но на более высоком уровне.

«Карлос играет так же, как Роджер, но на более высоком уровне, потому что он представляет новое поколение, а теннис развивается. У них тот же стиль игры: невероятный форхенд, целостный стиль, где они используют все возможности, такие как укороченный удар, подача и удар с лёта, они стараются доминировать и принимать мяч как можно быстрее… у них та же концепция тенниса. Роджер более подвижен, возможно, самый элегантный игрок, которого мы когда-либо видели, но стиль тенниса у них одинаковый», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.

