«Время перезагрузиться». Рахимова — после поражения в первом круге в Гвадалахаре

76-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова опубликовала пост после поражения в первом круге турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). На старте соревнований россиянка проиграла 69-й в мировом рейтинге Камиле Осорио из Колумбии со счётом 5:7, 5:7.

«Не в этот раз Гвадалахара. Время перезагрузиться и готовиться к новым турнирам», — написала Рахимова в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.

Камилла Рахимова далее сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 24 сентября по 5 октября.