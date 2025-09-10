Скидки
«Время перезагрузиться». Рахимова — после поражения в первом круге в Гвадалахаре

76-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова опубликовала пост после поражения в первом круге турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). На старте соревнований россиянка проиграла 69-й в мировом рейтинге Камиле Осорио из Колумбии со счётом 5:7, 5:7.

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2025, среда. 03:50 МСК
Камила Осорио
69
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Камилла Рахимова
76
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

«Не в этот раз Гвадалахара. Время перезагрузиться и готовиться к новым турнирам», — написала Рахимова в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.

Камилла Рахимова далее сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 24 сентября по 5 октября.

