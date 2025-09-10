«Время перезагрузиться». Рахимова — после поражения в первом круге в Гвадалахаре
76-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова опубликовала пост после поражения в первом круге турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). На старте соревнований россиянка проиграла 69-й в мировом рейтинге Камиле Осорио из Колумбии со счётом 5:7, 5:7.
Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2025, среда. 03:50 МСК
69
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
76
Камилла Рахимова
К. Рахимова
«Не в этот раз Гвадалахара. Время перезагрузиться и готовиться к новым турнирам», — написала Рахимова в социальных сетях.
Во втором круге турнира в Гвадалахаре Камила Осорио сыграет с 73-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.
Камилла Рахимова далее сыграет на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 24 сентября по 5 октября.
