Отрыв второго номера рейтинга ATP от третьего почти равен разрыву между третьим и 47-м

Отрыв второй ракетки мира от третьей в обновлённом рейтинге ATP составляет 4850 очков. Разрыв по очкам между третьим номером рейтинга и 47-м практически идентичен и составляет 4844 очка.

Сейчас второй ракеткой мира является четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер с 10 780 очками. Тройку лидеров замыкает трёхкратный финалист мэйджоров немец Александр Зверев (5930). Первой ракеткой мира на этой неделе стал чемпион шести «Шлемов» испанский теннисист Карлос Алькарас (11 540).

На 47-м месте в рейтинге идёт серб Миомир Кецманович, на счету которого 1086 рейтинговых очков.