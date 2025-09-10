Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Отрыв второго номера рейтинга ATP от третьего почти равен разрыву между третьим и 47-м

Отрыв второго номера рейтинга ATP от третьего почти равен разрыву между третьим и 47-м
Комментарии

Отрыв второй ракетки мира от третьей в обновлённом рейтинге ATP составляет 4850 очков. Разрыв по очкам между третьим номером рейтинга и 47-м практически идентичен и составляет 4844 очка.

Сейчас второй ракеткой мира является четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер с 10 780 очками. Тройку лидеров замыкает трёхкратный финалист мэйджоров немец Александр Зверев (5930). Первой ракеткой мира на этой неделе стал чемпион шести «Шлемов» испанский теннисист Карлос Алькарас (11 540).

На 47-м месте в рейтинге идёт серб Миомир Кецманович, на счету которого 1086 рейтинговых очков.

Материалы по теме
«Не ожидал, что матч будет односторонним». Роддик — о финале US Open Синнер — Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android