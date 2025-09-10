Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гилберт — о Джоковиче: удивительно, что он теперь играет только на крупных турнирах

Гилберт — о Джоковиче: удивительно, что он теперь играет только на крупных турнирах
Комментарии

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался о пути 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича после поражения в четвертьфинале US Open — 2025.

«Думаю, что он взял тайм-аут в трёх из своих четырёх первых матчей и стал лучше. Ещё более удивительно то, что он теперь играет только на крупных турнирах. Он только что сыграл на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open, не участвуя ни в одном другом турнире. Не помню ни одного игрока, который сделал бы так. Не знаю, играл ли кто-то из мужчин или женщин подряд на трёх мэйджорах», — приводит слова Гилберта TennisUptodate.

Материалы по теме
Джокович: Ферреро и Кэхилл — великие умы тенниса, они знают, как подготовить подопечных
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android