Гилберт — о Джоковиче: удивительно, что он теперь играет только на крупных турнирах

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался о пути 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича после поражения в четвертьфинале US Open — 2025.

«Думаю, что он взял тайм-аут в трёх из своих четырёх первых матчей и стал лучше. Ещё более удивительно то, что он теперь играет только на крупных турнирах. Он только что сыграл на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open, не участвуя ни в одном другом турнире. Не помню ни одного игрока, который сделал бы так. Не знаю, играл ли кто-то из мужчин или женщин подряд на трёх мэйджорах», — приводит слова Гилберта TennisUptodate.