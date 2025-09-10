Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер — о тюрьме: в камере было очень холодно, настоящий кошмар. Меня угрожали избить

Беккер — о тюрьме: в камере было очень холодно, настоящий кошмар. Меня угрожали избить
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о своём пребывании в тюрьме в Великобритании на протяжении восьми месяцев в 2022 году.

«Я никогда не смогу полностью оправиться от этого момента. Тюрьмами управляют заключённые, а не охранники. Я похудел на семь килограммов за четыре недели. Стресс, отсутствие еды, сладостей, алкоголя… В камере было очень холодно, настоящий кошмар. Я спал в спортивном костюме, двух куртках, двух парах носков, обмотав голову полотенцем.

Играть в азартные игры было глупо и безрассудно с моей стороны, и я задолжал € 700 румынским заключённым. Потом они пришли ко мне в камеру и угрожали избить меня, если я не заплачу. Без помощи друга, который оплатил долг банковским переводом, я был бы другим человеком сегодня. Этот опыт оказал на меня глубокое влияние. Это воспоминание я сохраню на всю жизнь», — приводит слова Беккера Nordic Magazine.

Материалы по теме
Борис Беккер: Синнер впервые застрял на месте со своей игрой. Он теперь предсказуем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android