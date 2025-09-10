Скидки
Теннис

«Невероятный талант». Дональд Трамп оценил финал US Open между Синнером и Алькарасом

«Невероятный талант». Дональд Трамп оценил финал US Open между Синнером и Алькарасом
Комментарии

Президент США Дональд Трамп высказался о мужском финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, который посетил в качестве гостя бренда Rolex.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Ну, мне очень понравилось. Прежде всего оба игрока невероятно талантливы. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы по мячу били так сильно. Невероятный талант, я этим насладился. Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время стало немного сложнее. Мне очень понравилось», — приводит слова Трампа Tennis365.

Из-за визита Трампа матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.

