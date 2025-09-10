«Невероятный талант». Дональд Трамп оценил финал US Open между Синнером и Алькарасом
Президент США Дональд Трамп высказался о мужском финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, который посетил в качестве гостя бренда Rolex.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Ну, мне очень понравилось. Прежде всего оба игрока невероятно талантливы. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы по мячу били так сильно. Невероятный талант, я этим насладился. Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время стало немного сложнее. Мне очень понравилось», — приводит слова Трампа Tennis365.
Из-за визита Трампа матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.
