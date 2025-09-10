Скидки
«Мы смирились и справляемся». Феррер — об отсутствии Алькараса на Кубке Дэвиса

«Мы смирились и справляемся». Феррер — об отсутствии Алькараса на Кубке Дэвиса
Бывшая третья ракетка мира испанский теннисист Давид Феррер высказался об отсутствии шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Карлоса Алькараса на Кубке Дэвиса.

«Мы с этим смирились и справляемся, такое случается. Ничего более: я не хочу больше тратить время на оплакивание тех, кто мог бы быть там, но не играет. Я доверяю своей команде. Все они дебютировали в Кубке Дэвиса, и, нравится вам это или нет, это преимущество перед новыми поединками. Хауме и Роберто дебютировали в матче со Швейцарией, и это даёт уверенность в том, что они командные игроки, игроки Кубка Дэвиса, и что они отдадут всё. Это меня успокаивает, независимо от того, выиграют они или проиграют, потому что я знаю, что они будут хорошо играть», — приводит слова Феррера Punto de Break.

