Новак Джокович окончательно переехал в Грецию со своей семьёй

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал постоянным жителем Греции. Об этом сообщает греческий портал Tennis News.

Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник, 9 сентября, Новака заметили в одном из теннисных клубов Афин, там он занимался со своим старшим сыном Стефаном.

Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.

После US Open — 2025 Новак Джокович заявил, что в нынешнем сезоне точно сыграет на турнире в Афинах, который пройдёт с 2 по 9 ноября.