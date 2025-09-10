Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович окончательно переехал в Грецию со своей семьёй

Новак Джокович окончательно переехал в Грецию со своей семьёй
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал постоянным жителем Греции. Об этом сообщает греческий портал Tennis News.

Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Во вторник, 9 сентября, Новака заметили в одном из теннисных клубов Афин, там он занимался со своим старшим сыном Стефаном.

Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.

После US Open — 2025 Новак Джокович заявил, что в нынешнем сезоне точно сыграет на турнире в Афинах, который пройдёт с 2 по 9 ноября.

Материалы по теме
Джокович покупает шикарный дом для семьи в Греции. С $ 700 млн он может позволить себе всё
Джокович покупает шикарный дом для семьи в Греции. С $ 700 млн он может позволить себе всё
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android