Билли Джин Кинг рассказала, что ей нравится в Арине Соболенко

Билли Джин Кинг рассказала, что ей нравится в Арине Соболенко
Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг рассказала первой ракетке мира белорусский теннисистке Арине Соболенко, что ей нравится в ней.

Билли Джин: Что мне в тебе нравится, так это то, что когда ты выходишь играть, ты показываешь всю себя. Я имею в виду, что ты приносишь каждую частичку своего существа. Мне хотелось бы узнать, как ты каждый раз и каждый день готовишься к этому, к каждому матчу?

Арина: Я просто люблю то, что делаю, и, думаю, когда любишь свою работу, ты отдаёшь всё, что у тебя есть.

Билли Джин: Ты находишься там, соревнуешься. Просто будь собой. Думаю, поэтому так важно быть собой и отдавать на корте всё, что у тебя есть, чтобы добиться успеха в своей работе, — приводит слова теннисисток The Tennis Gazette.

