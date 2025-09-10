Великобритания сыграет в Кубке Дэвиса в Польше, несмотря на инциденты с беспилотниками

Сборная Великобритании по теннису собирается провести выездной матч Кубка Дэвиса со сборной Польши в Гдыне, который запланирован на 13 и 14 сентября, несмотря на инциденты с беспилотными летательными аппаратами. В ночь со вторника на среду по московскому времени в воздушное пространство Польши влетели неизвестные беспилотники.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с Польской федерацией и Международной федерацией тенниса (ITF), но в данный момент времени мы не ожидаем какого-либо влияния на матч», — приводит слова представителя Ассоциации лаун-тенниса Великобритании Reuters.

Польша и Великобритания принимают участие в турнире в Мировой группе I. Победитель противостояния квалифицируется в финальные квалификационные матчи следующего года.

Розыгрыш Кубка Дэвиса — 2025 проходит с 31 января по 23 ноября. Финальная стадия турнира пройдёт с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.