Муратоглу — об Алькарасе: он может побить рекорд по количеству титулов на ТБШ

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, сколько титулов чемпиона турниров серии «Большого шлема» потенциально может выиграть испанский теннисист Карлос Алькарас.

«С момента своей первой победы на турнире «Большого шлема» на US Open – 2022 он выигрывает один «Шлем» из каждых двух. Ему предстоит играть как минимум ещё 10 лет, а вероятно, и 15. И если он сохранит такой же ритм, то побьёт рекорд по количеству титулов «Большого шлема» за всю историю.

Об этом уже можно задумываться. Конечно, может случиться всё что угодно: он может получить серьёзные травмы, возможно, Синнер найдёт против него решения в будущем», – приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

Рекордсменом среди мужчин по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» является серб Новак Джокович. Он побеждал на мэйджорах 24 раза.