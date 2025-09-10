Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев и Циципас провели тренировку в Монако

Медведев и Циципас провели тренировку в Монако
Комментарии

Россиянин Даниил Медведев и греческий теннисист Стефанос Циципас были засняты фанатами во время своей тренировки, когда отрабатывали удар друг напротив друга. Оба теннисиста проживают в Монте-Карло.

«Подтверждение тому, что [квартира] была куплена правильно: Циципас и Медведев из моего окна», – подписала видео в соцсети автор материала.

Российский теннисист Даниил Медведев на данный момент является третьей ракеткой России и 18-й ракеткой мира. На минувшем US Open он проиграл французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) в первом круге и завершил своё участие в турнире.

Представитель Греции Стефанос Циципас занимает 28-ю строчку в рейтинге ATP. На US Open он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру (7:6, 1:6, 4:6, 6:3; 7:5) во втором круге.

Материалы по теме
Где после US Open сыграет Медведев со своей новой командой? Расписание турниров в сентябре
Где после US Open сыграет Медведев со своей новой командой? Расписание турниров в сентябре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android