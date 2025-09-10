Медведев и Циципас провели тренировку в Монако

Россиянин Даниил Медведев и греческий теннисист Стефанос Циципас были засняты фанатами во время своей тренировки, когда отрабатывали удар друг напротив друга. Оба теннисиста проживают в Монте-Карло.

«Подтверждение тому, что [квартира] была куплена правильно: Циципас и Медведев из моего окна», – подписала видео в соцсети автор материала.

Российский теннисист Даниил Медведев на данный момент является третьей ракеткой России и 18-й ракеткой мира. На минувшем US Open он проиграл французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) в первом круге и завершил своё участие в турнире.

Представитель Греции Стефанос Циципас занимает 28-ю строчку в рейтинге ATP. На US Open он уступил немцу Даниэлю Альтмайеру (7:6, 1:6, 4:6, 6:3; 7:5) во втором круге.