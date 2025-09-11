Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер и Хэлли Берри снялись в ролике об осеннем туризме в Швейцарии

Роджер Федерер и Хэлли Берри снялись в ролике об осеннем туризме в Швейцарии
Аудио-версия:
Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в съёмке ролика, рекламирующего туризм в его родной стране. Его напарницей в кадре стала американская актриса Хэлли Берри.

По сюжету Берри приезжает в осеннюю Швейцарию и посещает вместе с Федерером природные достопримечательности страны, а также пробует местную кухню. Путешествие актрисы и теннисиста снимается под видом фильма при съёмочной группе и профессиональном оборудовании, однако Берри периодически путается в репликах и тайминге, а между сценами появляются интервью режиссёра и самого теннисиста. В конце ролика героиня заявляет, что хотела бы остаться в стране как можно дольше.

Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», он завершил карьеру в 2022 году. В 2021 году он стал послом организации Suisse Tourisme, направленной на популяризацию туризма в Швейцарии. Ранее он также принимал участие в съёмках подобных роликов, где его напарниками по площадке становились другие известные звёзды шоу-бизнеса.

Берри является лауреатом «Оскара» (2002) за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». Также она известна по таким картинам, как «Приказано уничтожить», «Женщина-кошка», «Люди Икс».

Материалы по теме
Карлос Алькарас рассказал, какой совет дал ему Роджер Федерер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android