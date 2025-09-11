«Меня это начинало раздражать». Соболенко — об опыте работы с психологом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему решила прекратить сотрудничество со спортивным психологом.

«Я работала со спортивным психологом четыре или пять лет. Мы занимались медитацией, делали многое в начале моей карьеры, но потом я поняла, что слишком сильно начинаю на неё полагаться. Я ожидала, что она будет решать мои проблемы, управлять моими эмоциями, и при этом я снова и снова повторяла одни и те же ошибки.

Меня это начинало раздражать, и в какой-то момент я решила: «Хорошо, я должна взять ответственность за свои действия на себя». Я перестала работать с психологом и именно тогда начала лучше узнавать себя, действительно понимать себя. Я стала гораздо лучше контролировать свои эмоции, и всё стало более сбалансированным, когда я взяла эту ответственность на себя», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.