Ваньоцци — о давлении, которое испытывает Синнер: никто не видит ночей, когда он плакал

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера рассказал, с каким давлением приходится сталкиваться его подопечному во время выступления на теннисных турнирах.

«Янник играет не только против соперника по ту сторону сетки. Он играет против ожиданий целой страны. Все видят поражение, но никто не видит ночей, когда он плакал, дней, когда от усталости он не мог даже поднять руку», – приводит слова Ваньоцци Rai News.

Ранее Янник Синнер уступил в финале Открытого чемпионата США – 2025 испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. После поражения на турнире Синнер лишился первой строчки рейтинга АТР, которую занял Алькарас.

