«Как зовут твоего ребёнка»? Алькарас пошутил над Соболенко после поста с трофеем US Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пошутил над белорусской теннисисткой лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко в социальных сетях. Соболенко опубликовала пост с фото и видео с трофеем US Open – 2025, написав: «Просто гордая мама хвастается своим малышом по телевизору».

«Как зовут твоего ребёнка?» — ответил под постом Алькарас.

Вероятнее всего, таким образом Алькарас ответил на недавнюю забавную оговорку Соболенко во время совместного эфира с Алькарасом в утреннем шоу TODAY на NBC в понедельник. Соболенко тогда едва не назвала Алькараса Янником Синнером.

Напомним, Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале US Open. Соболенко, в свою очередь, победила американку Аманду Анисимову.

